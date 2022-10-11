Родри: «Сити» ехал в Копенгаген за победой»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о ничейном матче «горожан» против «Копенгагена» в четвёртом туре Лиги чемпионов.

«Мы приехали сюда за победой, и такой итог разочаровывает. Но это важное очко, и мы идем дальше. Мы хотели победить, но то, как мы играли в меньшинстве, не может нас огорчать», – приводит послематчевые слова испанского хавбека BT Sport.

Напомним, что Родри стал автором отменённого из-за игры рукой гола. Опорник отметил, что такие эпизоды выбивают из колеи.

«Манчестер Сити» был близок к победе. Ещё до удаления Серхио Гомеза Рияд Марез не реализовал пенальти, а рука алжирца стала причиной отмены взятия ворот «Копенгагена». На счету команды Хосепа Гвардиолы десять баллов и уверенное первое место в своей группе после четвёртого матча.