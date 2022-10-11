Прервалась серия «Манчестер Сити» из 23 матчей, в которых команда неизменно забивала

В первом матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» гостил у «Копенгагена», в первом матче подопечные каталонского наставника Хосепа Гвардиолы забили датскому клубу пять безответных мячей, но вторая игра сложилась для команды куда хуже. «Манчестер Сити» не сумел забить и прервал серию из 23 матчей во всех турнирах, в которых команда неизменно забивала.

В последний раз «горожане» уходили с поля без забитого мяча 13 апреля 2022 года, тогда это было в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в Мадриде против «Атлетико». В ответном матче «Манчестер Сити» выиграл 1:0 прошел в полуфинал.