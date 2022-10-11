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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Копенгаген», проведя час в меньшинстве

11 Октября 2022 • 21:45 Комментировать (4)
Копенгаген
0:0
Манчестер Сити
окончен

От матча Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Манчестер Сити» все ждали очередной разгромной победы англичан. Но ход поединка внес коррективы в чаяния болельщиков. На 30-й минуте Серхио Гомес получил красную карточку за фол в радиусе штрафной. За секунды до этого Рияд Марез не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. До этого Родри открыл счет, но радость гостей была недолгой - ВАР отменил взятие ворот из-за фола.

А вот после удаления команды сыграли без особо хороших моментов, да, голкиперы выручали, но это их работа.

В итоге 0:0, «Манчестер Сити» с 10 очками только чудом может оказаться вне плей-офф Лиги чемпионов. У соперника только два балла.

Протокол игры  
Копенгаген0:0Манчестер Сити
Грабара КамилХочолава Давид 80' (Дикс Кевин ( 80') Бойлесен НиколайЛунд Йенсен Вальдемар  36'Йелерт ЭлиасСтаменич Марко  82' 90' (Мукайру Пол ( 90') Лерагер ЛукасКристансен ВикторХаральдссон Хакон-Арнар 59' (Йоханнессон Исак-Бергманн ( 59') Классон ВикторДарами Мохаммед
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханРайан МэттАнкерсен ПетерБардгджи РуниСоренсен Кристиан I
Эдерсон МораесКанселу ЖоауАканджи МануэльЛапорт Эмерик 88' (Аке Натан ( 88') Гомес Серхио  30'Де Брёйне Кевин 77' (Фоден Фил ( 77') Родри ЭрнандесГюндоган ИлкайМарез Рияд 32' (Диаш Рубен ( 32'  90') Альварес ХулианГрилиш Джек 77' (Силва Бернарду ( 77')
Запасные: Льюис РикоПалмер КоулХоланн ЭрлингОртега ШтефанУилсон-Эсбранд ДжошКарсон Скотт
11 октября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

Видео

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Незасчитанный гол Родри (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Удаление Гомеса (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Barsoed
11 Октября 2022 в 22:46
Пеп научился силы экономить и дал поиграть запасным. Всё правильно сделал.
ингерман
11 Октября 2022 в 22:11
ай усё идец по ранее утверждёнаму плану.. кхе-кхе.. )))
ARTUR
11 Октября 2022 в 21:52
Пеп опять намудрил с составом , вместо того что бы нахлобучить решил резервом сыграть , в итоге выход из группы откладывается
CELTIC FROST
11 Октября 2022 в 21:58
Да резерв-то куда приличнее основы хозяев. плюс вышли они уже. Только чисто теоретически могут ниже 2-го занять. В гостях-то 4:0 Севилью грохнули. "Лося" не было - забивать некому) Копенгаген - молодцом.
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Окончен
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
22.00 8.00 1.15
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