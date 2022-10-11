«Манчестер Сити» не смог обыграть «Копенгаген», проведя час в меньшинстве

От матча Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Манчестер Сити» все ждали очередной разгромной победы англичан. Но ход поединка внес коррективы в чаяния болельщиков. На 30-й минуте Серхио Гомес получил красную карточку за фол в радиусе штрафной. За секунды до этого Рияд Марез не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. До этого Родри открыл счет, но радость гостей была недолгой - ВАР отменил взятие ворот из-за фола.

А вот после удаления команды сыграли без особо хороших моментов, да, голкиперы выручали, но это их работа.

В итоге 0:0, «Манчестер Сити» с 10 очками только чудом может оказаться вне плей-офф Лиги чемпионов. У соперника только два балла.

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