«Манчестер Сити» не смог обыграть «Копенгаген», проведя час в меньшинстве

От матча Лиги чемпионов «Копенгаген» - «Манчестер Сити» все ждали очередной разгромной победы англичан. Но ход поединка внес коррективы в чаяния болельщиков. На 30-й минуте Серхио Гомес получил красную карточку за фол в радиусе штрафной. За секунды до этого Рияд Марез не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. До этого Родри открыл счет, но радость гостей была недолгой - ВАР отменил взятие ворот из-за фола.
А вот после удаления команды сыграли без особо хороших моментов, да, голкиперы выручали, но это их работа.
В итоге 0:0, «Манчестер Сити» с 10 очками только чудом может оказаться вне плей-офф Лиги чемпионов. У соперника только два балла.
Протокол игры
Грабара Камил•Хочолава Давид80' (Дикс Кевин (80') •Бойлесен Николай•Лунд Йенсен Вальдемар• 36'Йелерт Элиас•Стаменич Марко 82'90' (Мукайру Пол (90') •Лерагер Лукас•Кристансен Виктор•Харальдссон Хакон-Арнар59' (Йоханнессон Исак-Бергманн (59') •Классон Виктор•Дарами Мохаммед
Эдерсон Мораес•Канселу Жоау•Аканджи Мануэль•Лапорт Эмерик88' (Аке Натан (88') •Гомес Серхио• 30'Де Брёйне Кевин77' (Фоден Фил (77') •Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай•Марез Рияд32' (Диаш Рубен (32') • 90'Альварес Хулиан•Грилиш Джек77' (Силва Бернарду (77')
11 октября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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