«Манчестер Сити» - первая команда с 2014 года, запоровшая пенальти и получившая удаление в первом тайме матча ЛЧ

В первом матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» гостит у «Копенгагена», в первом тайме подопечные каталонского наставника Хосепа Гвардиолы забили датскому клубу пять безответных мячей, но вторая игра складывается куда хуже для них.

В первом тайме «Манчестер Сити» остался вдесятером, а также не сумел забить пенальти. Столь необычная комбинация в матче Лиги чемпионов не случалась с февраля 2014 года - тогда это случилось в матче «Арсенала» с «Баварией».

Следить за событиями матча между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн трансляции по ссылке на наш сайт.