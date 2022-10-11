«ПСЖ» объявил стартовый состав на матч с «Бенфикой», Месси в ауте

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов парижский «ПСЖ» встретится в домашнем матче с «Бенфикой», и накануне встречи главный тренер французского клуба, Кристоф Галтье, анонсировал состав своей команды на предстоящий матч.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Данило, Бернат, Витинья, Верратти, Неймар, Сарабия, Мбаппе.

Матч между французским «ПСЖ» и португальской «Бенфикой» в рамках четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, по ссылке на наш сайт.