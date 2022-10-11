Классон: «Манчестер Сити» - самая сильная команда, против которой я играл»

В первом матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» гостит у «Копенгагена», в предыдущей игре подопечные каталонского наставника Хосепа Гвардиолы забили датскому клубу пять безответных мячей, чем впечатлили вингера «Копенгагена» Виктора Классона.

- Это лучшая команда в мире, лучшая, против которой я играл. Я думаю, это фаворит Лиги чемпионов. Странно, что они до сих пор не побеждали в этом турнире. Сейчас у них появился должный нападающий, убийца в штрафной площади, он забивает каждый раз, когда его пускают в штрафную площадь, - цитирует Классона BBC Sport.

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