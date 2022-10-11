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Лига чемпионов

Классон: «Манчестер Сити» - самая сильная команда, против которой я играл»

11 Октября 2022 • 20:25 Комментировать (1)
Копенгаген
0:0
Манчестер Сити
1 22.00 X 8.00 2 1.15
2-й тайм

В первом матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» гостит у «Копенгагена», в предыдущей игре подопечные каталонского наставника Хосепа Гвардиолы забили датскому клубу пять безответных мячей, чем впечатлили вингера «Копенгагена» Виктора Классона.

- Это лучшая команда в мире, лучшая, против которой я играл. Я думаю, это фаворит Лиги чемпионов. Странно, что они до сих пор не побеждали в этом турнире. Сейчас у них появился должный нападающий, убийца в штрафной площади, он забивает каждый раз, когда его пускают в штрафную площадь, - цитирует Классона BBC Sport.

Следить за событиями матча между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн трансляции по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Виктор Классон
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КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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Cruyff
11 Октября 2022 в 20:43
а как же в РПЛ против Спартака?
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Футбол онлайн
84 мин
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
22.00 8.00 1.15
Видео
84 мин
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Ювентус Ювентус
2
0
4.30 3.65 1.90
Видео
11.10.22 в 22:00
Милан Милан
Челси Челси
3.05 3.50 2.36
Видео
11.10.22 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
Севилья Севилья
1.59 4.40 5.40
Видео
11.10.22 в 22:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
4.30 4.10 1.77
Видео
11.10.22 в 22:00
Селтик Селтик
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
4.10 3.95 1.84
Видео
11.10.22 в 22:00
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Реал Мадрид Реал Мадрид
7.60 5.60 1.37
Видео
11.10.22 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Бенфика Бенфика
1.33 6.00 8.40
Видео
12.10.22 в 19:45
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
1.60 3.80 6.60
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12.10.22 в 19:45
Наполи Наполи
Аякс Аякс
1.92 4.40 3.45
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12.10.22 в 22:00
Байер Л Байер Л
Порту Порту
2.12 3.35 3.70
Видео
12.10.22 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.57 4.00 6.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 4.90 1.48
Видео
12.10.22 в 22:00
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
12.00 6.00 1.26
Видео
12.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
1.60 4.20 5.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
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