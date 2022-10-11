​Холанн не попал в основной состав «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов

Во вторник вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Копенгагена» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких игроков:
Эдерсон, Канселу, Аканджи, Лапорт, Гомес, Родги, Гюндоган, де Брёйне, Марез, Грилиш, Альварес.
Главный бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, забивший 20 голов в 13 матчах, начнёт игру на скамейке запасных. Очевидно, норвежец получил отдых.
Матч «Копенгаген» - «Манчестер Сити» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.
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