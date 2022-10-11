​Нойер пропустит матч Лиги чемпионов в Чехии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустил вторничную тренировку команды. Как сообщает Sport1, из-за проблем с плечом 36-летний футболист получил от тренерского штаба отдых. Ожидается, что Нойер вернётся в рамку ворот на выходных, а в среду в игре Лиги чемпионов против «Виктории» в Чехии сыграет Свен Ульрайх.

Матч между «Викторией» и «Баварией» стартует 12 октября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

«Бавария» в трёх прошедших турах Лиги чемпионов лишь побеждала. Команда близка к оформлению билета в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента.