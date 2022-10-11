Два защитника «Баварии» пропустят ответный матч против «Виктории» из Пльзеня

Защитники мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт и Альфонсо Дэвис пропустят предстоящий поединок Лиги чемпионов против пльзеньской «Виктории».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, под вопросом остаётся и поездка в Чехию форварда немецкого гранда Сержа Гнабри. Напомним, что оба защитника получили повреждения в принципиальном поединке против дортмундской «Боруссии». Особенно страшно было за состояние канадского латераля, у которого после матча выявили черепно-мозговую травму.

После трёх туров Лиги чемпионов «Бавария» лидирует в «группе смерти» с «Интером», «Барселоной» и «Викторией», выиграв все три поединка. Встреча с чешским коллективом пройдёт завтра, 12 октября. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

