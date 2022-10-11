«ПСЖ» — худший клуб Лиги чемпионов по преодолённой дистанции

Несмотря на уверенный старт Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» не столь хорош с точки зрения статистики.

По данным L’Equipe, французский гранд является худшей командой в показателе суммарной преодолённой дистанции после трёх туров главного еврокубка. Средний результат подопечных Кристофа Галтье составил 104,6 километров. В первом поединке с «Ювентусом» был худший показатель — 100,2 км, с «Маккаби» из Хайфы — 105,3 км, а в последнем матче против «Бенфики» — 109,4 км.

Напомним, что ответный матч с португальским клубом «ПСЖ» проведёт уже сегодня, 11 октября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.

