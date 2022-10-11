Тренер «ПСЖ» Галтье поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой»

Рулевой французского «ПСЖ» Кристоф Галтье дал интервью представителям СМИ в преддверии поединка против лиссабонской «Бенфики» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В команде все хорошо. Никакого напряжения перед этой игрой нет. Если мы и нервничали, то из-за последнего поединка, в котором не сумели победить», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «ПСЖ» - «Бенфика» состоится сегодня, 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой встречей оба клуба набрали по семь баллов и лидируют в своей группе.