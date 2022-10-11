Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» - «Бенфика»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между французским «ПСЖ» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» очень мощно проводит сезон. За три тура «сине-красные» добыли семь баллов, при этом они забивали в среднем по два мяча. Моя ставка - победа «ПСЖ» + тотал больше 2,5», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча состоится во вторник, 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После трех туров на счету «ПСЖ» и «Бенфики» по семь набранных баллов.