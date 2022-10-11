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Лига чемпионов

Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» - «Бенфика»

11 Октября 2022 • 09:16 Комментировать
ПСЖ
...
Бенфика
1 1.97 X 4.20 2 3.00
Через 11 ч. 20 мин.

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между французским «ПСЖ» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» очень мощно проводит сезон. За три тура «сине-красные» добыли семь баллов, при этом они забивали в среднем по два мяча. Моя ставка - победа «ПСЖ» + тотал больше 2,5», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Встреча состоится во вторник, 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После трех туров на счету «ПСЖ» и «Бенфики» по семь набранных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Александр Мостовой
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ПСЖ БЕНФИКА
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