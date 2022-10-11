Форвард «Севильи» Гомес: «Надо проявить терпение, результаты придут»

Аргентинский нападающий «Севильи» Алехандро Гомес высказался относительно предстоящего поединка с дортмундской «Боруссией» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«У нас сейчас идет неудачная серия, это достаточно тяжелый багаж, из-за которого команда начинает терять уверенность в своих силах. В последнем поединке мы неплохо смотрелись, но еще есть моменты, которые нужно исправить. Для этого необходимо время. Нужно проявить терпение, и тогда все наладится», - передает слова Алехандро пресс-служба УЕФА.

Матч «Боруссия» - «Севилья» состоится сегодня, 11 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.