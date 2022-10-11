Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гвардиола назвал задачу «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»

11 Октября 2022 • 07:53 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 2.60 X 4.15 2 2.20
Через 10 ч. 34 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ в преддверии гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против датского клуба «Копенгаген».

«После нашей первой игры прошла неделя. Думаю, игроки «Копенгагена» собираются взять реванш. Мы же намерены в этом матче решить задачу выхода в плей-офф. Постараемся это сделать», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене 11 октября и начнется в 19:45 по московскому времени.

По итогам трех туров «Манчестер Сити» с девятью баллами лидирует в квартете G.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.10.22 в 19:45
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.60 6.40 1.28
Видео
11.10.22 в 19:45
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Ювентус Ювентус
6.20 4.70 1.50
Видео
11.10.22 в 22:00
Милан Милан
Челси Челси
3.05 3.50 2.36
Видео
11.10.22 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
Севилья Севилья
1.59 4.40 5.40
Видео
11.10.22 в 22:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
4.30 4.10 1.77
Видео
11.10.22 в 22:00
Селтик Селтик
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
4.10 3.95 1.84
Видео
11.10.22 в 22:00
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Реал Мадрид Реал Мадрид
7.60 5.60 1.37
Видео
11.10.22 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Бенфика Бенфика
1.33 6.00 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Октября
09:01 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Спартака» Мор сделал неожиданный прогноз на матч «Шахтёр» - «Реал»
08:13 · Лига чемпионов
Форвард «Севильи» Гомес: «Надо проявить терпение, результаты придут»
07:53 · Лига чемпионов
Гвардиола назвал задачу «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»
07:28 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики» рассказал, что нужно для победы над «ПСЖ»
07:05 · Лига чемпионов
Тренера «Шахтёра»: «Реал» победит нас в девяти из десяти матчей»
03:07 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Холанн – один из лучших нападающих, которых я тренировал»
00:57 · Испания. Ла Лига
Хави – игрокам «Барселоны»: «Вы должны уметь страдать»
00:19 · Лига чемпионов
Эрик Гарсия: «Хави – смесь Гвардиолы и Луиса Энрике»
00:00 · Лига чемпионов
Тьяго Силва: «Три матча играю, четвертый отдыхаю»
10 Октября
23:52 · Лига чемпионов
Тьяго Силва: «Остановить Леау будет трудно»
23:47 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Скорейший выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – наша приоритетная задача на старте сезона»
23:42 · Лига чемпионов
Тьяго Силва: «Милан» достоин Лиги чемпионов»
23:34 · Лига чемпионов
Йовичевич - о «Реале»: «Если бы не Куртуа, он бы вряд ли выиграл Лигу чемпионов в прошлом году»
23:33 · Лига чемпионов
Тьяго Силва: «Италия - лучшая школа для защитника»
23:28 · Лига чемпионов
Пиоли: «Милан» не должен сомневаться в себе»
Все новости
Рекомендуем