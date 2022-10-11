Гвардиола назвал задачу «Манчестер Сити» в матче с «Копенгагеном»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ в преддверии гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против датского клуба «Копенгаген».

«После нашей первой игры прошла неделя. Думаю, игроки «Копенгагена» собираются взять реванш. Мы же намерены в этом матче решить задачу выхода в плей-офф. Постараемся это сделать», - цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене 11 октября и начнется в 19:45 по московскому времени.

По итогам трех туров «Манчестер Сити» с девятью баллами лидирует в квартете G.