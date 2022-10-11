Тренер «Бенфики» рассказал, что нужно для победы над «ПСЖ»

В преддверии поединка против французского «ПСЖ» в Лиге чемпионов главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт пообщался с представителями прессы.

«Этого соперника очень трудно победить. Для успеха в матче с «ПСЖ» необходимо иметь высокий уровень игры и налаженные связи между футболистами. Кроме того, обязательно нужна вера в себя.

Месси не сыграет? Я по-прежнему считаю его лучшим футболистом мира. При этом у парижан есть и другие потрясающие игроки. Так что нам нужно сконцентрироваться на своей игре», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Поединок «ПСЖ» - «Бенфика» пройдет сегодня, 11 октября, во Франции.