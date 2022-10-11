Гвардиола: «Холанн – один из лучших нападающих, которых я тренировал»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает восхищаться Эрлингом Холанном.

Норвежский форвард забил 20 голов за «горожан» во всех турнирах, проведя всего 13 матчей. В Лиге чемпионов 22-летний игрок поразил чужие ворота пять раз в трёх встречах.

«Я работал с огромным множеством выдающихся нападающих, и Эрлинг – один из них. Он отличный парень, быстро всё усваивает и работает на команду. Я постоянно говорю о нём, но вместо меня это могут сделать его статистические показатели», – сказал Гвардиола накануне матча четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Копенгагена».