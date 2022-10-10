Матч между «Селтиком» и «РБ Лейпцигом» начнётся с минуты молчания

11 октября в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч между «Селтиком» и «РБ Лейпцигом», который начнётся с минуты молчания в память о людях, погибших из-за взрыва на АЗС в деревне Крислох, находящейся в Ирландии.

Трагедия, в результате которой погибли десять человек, произошла седьмого октября. Среди жертв - четверо мужчин, три женщины и три ребёнка. Кроме того, ещё восемь человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются, первоначальная версия полиции - несчастный случай.

Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 22:00.