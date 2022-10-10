В «ПСЖ» определились с заменой Месси на предстоящий матч Лиги чемпионов

Пабло Сарабия заменит Лионеля Месси в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» в предстоящем поединке Лиги чемпионов против «Бенфики».

Напомним, что 35-летний аргентинец не попал в заявку на игру из-за дискомфорта. По информации Goal, Кристоф Галтье уже решил, что заменять звёздного форварда в важном матче будет Пабло Сарабия, который составит связку в атаке с Килианом Мбаппе и Неймаром.

На счету Лионеля Месси восемь забитых мячей и столько же голевых передач в 13 встречах нынешней кампании. Сарабия появился на поле девять раз, преимущественно выходя на замену, и пока не отметился результативными действиями.