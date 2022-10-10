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Лига чемпионов

​Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

10 Октября 2022 • 17:51 Комментировать
ПСЖ
...
Бенфика
1 1.93 X 4.15 2 3.10
11.10 22:00

Во вторник вечером «ПСЖ» проведёт домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Звёздный форвард Лионель Месси не попал в список игроков команды, на которых в ближайшей игре рассчитывает Кристоф Галтье.

Пресс-служба «ПСЖ» сообщает о том, что Лионель Месси пока ещё не готов вернуться на поле. На прошлой неделе, как известно, аргентинец был заменён по ходу игры в Лиссабоне из-за дискомфорта.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Лионель Месси в понедельник не тренировался с остальными футболистами «ПСЖ».

«ПСЖ» и «Бенфика» имеют по 7 зачётных баллов в своём кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ БЕНФИКА
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