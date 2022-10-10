​Месси пропустит ближайший матч в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не тренировался в общей группе в понедельник. Как сообщает на своих страницах Le Parisien, звёздный аргентинец пропустит вторничный домашний матч Лиги чемпионов против «Бенфики».

Напомним, что Лионель Месси на прошлой неделе был заменён по ходу игры с «Бенфикой» в Лиссабоне из-за дискомфорта. Аргентинец после этого не сыграл за «ПСЖ» в матче чемпионата Франции против «Реймса», хотя результаты его обследования клуб называл «обнадёживающими».

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Бенфикой» стартует 11 октября в 22:00 по московскому времени.