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Лига чемпионов

​Месси пропустит ближайший матч в Лиге чемпионов

10 Октября 2022 • 13:38 Комментировать
ПСЖ
...
Бенфика
1 1.40 X 5.10 2 7.40
11.10 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не тренировался в общей группе в понедельник. Как сообщает на своих страницах Le Parisien, звёздный аргентинец пропустит вторничный домашний матч Лиги чемпионов против «Бенфики».

Напомним, что Лионель Месси на прошлой неделе был заменён по ходу игры с «Бенфикой» в Лиссабоне из-за дискомфорта. Аргентинец после этого не сыграл за «ПСЖ» в матче чемпионата Франции против «Реймса», хотя результаты его обследования клуб называл «обнадёживающими».

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Бенфикой» стартует 11 октября в 22:00 по московскому времени.

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ БЕНФИКА
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