​«Как у гинеколога»: фанатки «ПСЖ» пожаловались на досмотр перед матчем с «Бенфикой»

На неделе в Лиге чемпионов проходил матч между «Бенфикой» и «ПСЖ». На страницах France Bleu приводятся комментарии нескольких фанаток парижского гранда. Они жаловались на досмотры на стадионе в Лиссабоне.

Так, например, девушка по имени Кэндис рассказала, что при досмотре сотрудники службы безопасности стадиона засовывали руки в её нижнее бельё «примерно на минуту». Действия сотрудников шокировали даму.

Другая девушка, Джульетта, сказала так: «Это было как будто на приёме у гинеколога». По её словам, действия сотрудников стадиона могут тянуть на обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, что «Бенфика» и «ПСЖ» сыграли вничью – 1:1.