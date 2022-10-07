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Лига чемпионов

​«Как у гинеколога»: фанатки «ПСЖ» пожаловались на досмотр перед матчем с «Бенфикой»

07 Октября 2022 • 18:37 Комментировать
Бенфика
1:1
ПСЖ
окончен

На неделе в Лиге чемпионов проходил матч между «Бенфикой» и «ПСЖ». На страницах France Bleu приводятся комментарии нескольких фанаток парижского гранда. Они жаловались на досмотры на стадионе в Лиссабоне.

Так, например, девушка по имени Кэндис рассказала, что при досмотре сотрудники службы безопасности стадиона засовывали руки в её нижнее бельё «примерно на минуту». Действия сотрудников шокировали даму.

Другая девушка, Джульетта, сказала так: «Это было как будто на приёме у гинеколога». По её словам, действия сотрудников стадиона могут тянуть на обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, что «Бенфика» и «ПСЖ» сыграли вничью – 1:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ
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