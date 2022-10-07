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​Кавани рассказал, как обратился к психологу после знаменитого камбэка «Барселоны»

07 Октября 2022 • 16:16 Комментировать

Несколько лет назад «Барселоне» удалось невероятное – после гостевого поражения от «ПСЖ» со счётом 0:4 команда победила соперника дома со счётом 6:1 и прошла дальше. После той игры Эдинсон Кавани, выступавший за «ПСЖ», обратился к психологу.

«Впервые я обратился к психологу после камбэка «Барселоны» в дуэли с «ПСЖ». Это сильно повлияло на меня. За пять минут мы потеряли всё. Это был большой удар. У меня были симптомы тревожности, холодный пот, головокружение. Я даже боялся заснуть. Я задумался: «Может, у меня проблемы с головой?». Тогда я обратился за помощью», - слова Кавани приводит Relevo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Эдинсон Кавани
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