​Кавани рассказал, как обратился к психологу после знаменитого камбэка «Барселоны»

Несколько лет назад «Барселоне» удалось невероятное – после гостевого поражения от «ПСЖ» со счётом 0:4 команда победила соперника дома со счётом 6:1 и прошла дальше. После той игры Эдинсон Кавани, выступавший за «ПСЖ», обратился к психологу.

«Впервые я обратился к психологу после камбэка «Барселоны» в дуэли с «ПСЖ». Это сильно повлияло на меня. За пять минут мы потеряли всё. Это был большой удар. У меня были симптомы тревожности, холодный пот, головокружение. Я даже боялся заснуть. Я задумался: «Может, у меня проблемы с головой?». Тогда я обратился за помощью», - слова Кавани приводит Relevo.