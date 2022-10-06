Гол Месси был признан лучшим в неделе Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл в борьбе за звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, футболист поразил ворота «Бенфики» в игре 3-го тура группового этапа ЛЧ красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной площади.

Отмечается, что аргентинец обошел в голосовании защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда и защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейро. Помимо этого, позади остался нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 8 мячей и записал на свой счет 8 результативных передач.