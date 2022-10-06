Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гол Месси был признан лучшим в неделе Лиги чемпионов

06 Октября 2022 • 14:18 Комментировать (2)
Бенфика
1:1
ПСЖ
окончен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл в борьбе за звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Напомним, футболист поразил ворота «Бенфики» в игре 3-го тура группового этапа ЛЧ красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной площади.

Отмечается, что аргентинец обошел в голосовании защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда и защитника «Боруссии» Дортмунд Рафаэла Геррейро. Помимо этого, позади остался нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 8 мячей и записал на свой счет 8 результативных передач.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Лионель Месси ПСЖ Андре Силва Трент Александер-Арнольд Рафаэл Геррейро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KENIG
06 Октября 2022 в 14:44
Позор продолжается )))
Alex1972
06 Октября 2022 в 14:25
Комбинация была ещё лучше...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
14:18 · Лига чемпионов
Гол Месси был признан лучшим в неделе Лиги чемпионов 2
13:21 · Англия. Премьер-лига
Грилиш — о Холанне: «Вратарь «Копенгагена» сказал мне, что он не человек»
11:48 · Лига чемпионов
Тренер «Шахтёра»: «В некоторых моментах мы играли лучше «Реала»
11:15 · Лига чемпионов
Ди Мария: «Ассисты приносят мне радость»
11:08 · Лига чемпионов
Мане и Холанн - в числе 11 лучших игроков недели в Лиге чемпионов
11:02 · Англия. Премьер-лига
Холанн не забил лишь в двух матчах за «Манчестер Сити»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Джо Колу — о Джеймсе: «Он был великолепен на протяжении всего матча»
10:01 · Лига чемпионов
Аллегри — о победе над «Маккаби»: «После матча в раздевалке стояла тишина, которая говорила сама за себя»
09:59 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» надолго лишился основного вратаря
09:53 · Лига чемпионов
Неймар оформил 20 голевых действий в 13 матчах сезона
09:47 · Лига чемпионов
Джеймс - рекордсмен «Челси» в Лиге чемпионов
09:30 · Лига чемпионов
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов 1
09:17 · Лига чемпионов
Беннасер - о поражении от «Челси»: «Неприятно проигрывать таким образом»
09:00 · Лига чемпионов
Верратти назвал лучшего футболиста в истории 1
08:51 · Лига чемпионов
Родриго недоволен результативностью «Реала» в матче с «Шахтёром»
Все новости
Рекомендуем