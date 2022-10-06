Неймар оформил 20 голевых действий в 13 матчах сезона

Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар оформил результативную передачу на аргентинца Лионеля Месси во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (1:1).

В нынешнем сезоне 30-летний бразильский форвард демонстрирует потрясающую результативность. В активе Неймара 20 голевых действий в 13 встречах: 11 забитых мячей и девять результативных передач.

Бразилец защищает цвета парижского коллектива с августа 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 75 миллионов евро.