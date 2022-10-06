Верратти назвал лучшего футболиста в истории

Ведущий полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси после поединка с лиссабонской «Бенфикой» (1:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече 35-летний форвард отметился забитым мячом.

«То, как играет Лео – просто невероятно. К этому невозможно привыкнуть. Благодаря таким вещам вы влюбляетесь в его игру. Я считаю его иконой футбола, лучшим в истории», - приводит слова итальянского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что Месси отметился голом в шестом поединке подряд. В этих матчах опытный аргентинец восемь раз поразил ворота соперников.