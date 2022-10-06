Тренер «Бенфики»: «Ничья с «ПСЖ» - справедливый результат»

Наставник лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о ничейном результате поединка с «ПСЖ» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы продемонстрировали хороший футбол против сильного соперника. Я доволен нашим выступлением. Это был отличный матч Лиги чемпионов, наши болельщики оказали команде потрясающую поддержку. Считаю ничью вполне справедливым результатом», - передает слова специалиста Eleven Sports.

В прошедшей встрече за «ПСЖ» забил Лионель Месси. Автоголом также отметился полузащитник парижан Данилу. В следующем туре команды проведут ответный матч в Париже.