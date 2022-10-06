Галтье объяснил замену Месси в матче с «Бенфикой»

Наставник французского «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, почему заменил нападающего Лионеля Месси во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1). В этой встрече 35-летний аргентинец отметился забитым мячом.

«Лионелю пришлось сделать много ускорений, из-за чего он сильно устал. Месси был заменен только из-за своей усталости. В тот момент на поле был больше необходим свежий футболист», - передает слова специалиста RMC Sport.

После трех туров групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по семь баллов. «Ювентус» с тремя очками занимает третье место, а «Маккаби» (0) замыкает таблицу квартета Н.