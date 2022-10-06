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Лига чемпионов

Маркиньос дал оценку игре Месси

06 Октября 2022 • 07:52 Комментировать (1)
Бенфика
1:1
ПСЖ
окончен

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 1:1. Голом в составе парижан отметился нападающий Лионель Месси.

Во время послематчевого интервью защитник французской команды Маркиньос высказался об игре 35-летнего аргентинца.

«Месси уже адаптировался в «ПСЖ». Сейчас он играет так, как умеет. Ему подходит наш футбол. Надеюсь, что Лео продолжит в том же духе вплоть до конца сезона. Он поможет нам выигрывать трофеи», - приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маркиньос
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
06 Октября 2022 в 07:55
Как умеет, так и играет...весьма двусмысленное заявление.
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