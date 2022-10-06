Маркиньос подвёл итоги матча с «Бенфикой»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о ничейном результате поединка против лиссабонской «Бенфики» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Встреча прошла в Португалии и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Игра была похожа на качели. Соперник находится в хорошей форме и неплохо начал матч. Они создавали нам неприятности, однако мы продолжали гнуть свою линию. После перерыва «ПСЖ» стал играть намного лучше. Мы исправили свои недочеты, но так и не смогли забить победный мяч», - цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.

Напомним, что единственный гол в составе парижского коллектива забил аргентинец Лионель Месси.