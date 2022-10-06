Неймар повторил достижение Роналду и Месси в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился результативной передачей в гостевом матче против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Единственное взятие ворот со стороны парижан состоялось на 22-й минуте, когда Неймар ассистировал Лионелю Месси. Записав в свой актив очередное результативное действие, бразилец стал лишь третьим игроком в истории Лиги чемпионов с 30+ голами и 30+ голевыми передачами. Ранее такого показателя достигли только Криштиану Роналду и всё тот же Лионель Месси.

На счету Неймара один гол и два ассиста в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, Месси поразил ворота дважды и однажды ассистировал, а Криштиану Роналду играет в «Манчестер Юнайтед».