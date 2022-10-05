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Лига чемпионов

«Бенфика» и «ПСЖ» поделили очки

05 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Бенфика
1:1
ПСЖ
окончен

Португальская «Бенфика» ушла от поражения в домашнем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Парижане повели на 22-й минуте после точного удара Лионеля Месси, а в концовке первого тайма «орлы» восстановили равновесие благодаря автоголу Данилу.

Протокол игры  
Бенфика1:1ПСЖ
  22'Месси Лионель (0:1)
(1:1) Данилу Перейра41'  
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрСилва АнтониуОтаменди НиколасГримальдо АлехандроФлорентинуЗидан Энцо  45' 78' (Дракслер Юлиан ( 78') Нерес ДавидСилва РафаМариу ЖоауРамуш Гонсалу  70' 78' (Эурснес Фредрик ( 78')
Запасные: Жоао ВикторПиньо РодригоШикинью ФранцискуБрукс ДжонМуса ПетарДиаш ЖильЖилберто ЖуниорЛейте ЭлтонГонсалвеш ДиогуРистич Михайло
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосДанилу ПерейраХакими АшрафМендеш Нуну 67' (Бернат Хуан ( 67') Витинью II 87' (Фабиан Руис ( 87') Верратти МаркоМесси Лионель 81' (Сарабия Пабло ( 81') НеймарМбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоМукиэле НордиЭкитик ЮгоБитшиабу Эль-ШадайЗаир-Эмери УорренНавас Кейлор
05 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Лионель Месси ПСЖ Данилу Перейра
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