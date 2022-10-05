«Бенфика» и «ПСЖ» поделили очки

Португальская «Бенфика» ушла от поражения в домашнем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Парижане повели на 22-й минуте после точного удара Лионеля Месси, а в концовке первого тайма «орлы» восстановили равновесие благодаря автоголу Данилу.
Протокол игры
|22'Месси Лионель (0:1)
|(1:1) Данилу Перейра41'
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро•Флорентину•Зидан Энцо 45'78' (Дракслер Юлиан (78') •Нерес Давид•Силва Рафа•Мариу Жоау•Рамуш Гонсалу 70'78' (Эурснес Фредрик (78')
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Данилу Перейра•Хакими Ашраф•Мендеш Нуну67' (Бернат Хуан (67') •Витинью II87' (Фабиан Руис (87') •Верратти Марко•Месси Лионель81' (Сарабия Пабло (81') •Неймар•Мбаппе Килиан
05 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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