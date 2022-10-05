«Селтик» продлил свою впечатляющую безвыигрышную серию в Германии

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» потерпел поражение в гостевом матче против немецкого «РБ Лейпцига». Несмотря на то, что «Селтик» сумел забить и даже сравнял счет после того, как в первом тайме хозяева вышли вперед, все закончилось печально - опытный кипер Джо Харт допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу, а затем последовал и третий мяч.

Отыграться после таких неудач «Селтик» не сумел, и в результате снова не смог выиграть у немецкого клуба в матче европейского турнира. Это был уже четырнадцатый матч, который шотландский клуб провел в гостях против немецких команд в европейском турнире, и еще ни разу «Селтик» не сумел победить.