Месси - первый игрок, который забил в Лиге чемпионов в ворота сорока разных команд

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов французский «ПСЖ» сражается в гостях с португальской «Бенфикой». Счет в игре был открыт к середине первого тайма - это сделал аргентинский нападающий французского клуба Лионель Месси, который удачно отыгрался с Неймаром и поразил ворота «Бенфики».

Как выяснилось, раньше Месси «Бенфике» в Лиге чемпионов еще не забивал. Португальская команда стала сороковой в его карьере, которой он забивал в матче Лиги чемпионов. Месси - первый игрок, который забил в ЛЧ в ворота сорока разных команд.

Матч между французским «ПСЖ» и португальской «Бенфикой» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы проходит в Лиссабоне. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.