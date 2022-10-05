Месси забил в шестой игре подряд

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Этот мяч продлил голевую серию аргентинца до шести игр, на этот факт обратил внимание «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в шести матчах Месси забил восемь мячей, сюда входят и два дубля, которые игрок сделал за сборную Аргентины.

На данный момент продолжается встреча между «Бенфикой» и «ПСЖ». За прямой текстовой трансляцией игры вы можете следить на портале LiveResult.ru.

Напомним, после двух туров группового этапа оба клуба имеют по шесть набранных очков в группе H.