«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Динамо» Загреб

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» - «Динамо» Загреб завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственным автором гола в игре стал нападающий Ноа Окафор, который реализовал пенальти на 71-й минуте встречи.
Протокол игры
|(1:0) Окафор Ноа71'
Кён Филипп•Дедич Амар•Соле Умар•Павлович Страхиня•Ульмер Андреас79' (Адаму Чуквубике (79') •Зайвальд Николас•Капальдо Николас•Кьергаард Мауриц•Сучич Лука90' (Гурна-Дуат Люка (90') •Сеско Бенджамин•Окафор Ноа79' (Вебер Максимилиан (79')
Ливакович Доминик•Теофил-Катерин Кевин76' (Дрмич Йосип (76') •Шутало Йосип•Перич Дино•Мохаррами Садех 68'80' (Шпикич Дарио (80') •Любичич Роберт•Иванушец Лука87' (Батурина Мартин (87') •Мишич Йосип•Адеми Ариян• 90'Петкович Бруно• 27'Оршич Мислав80' (Бочкай Петар (80')
Видео
05 октября. Стадион "Ред Булл Арена".
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