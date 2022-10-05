Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Динамо» Загреб

05 Октября 2022 • 21:42 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:0
Динамо Загреб
окончен

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» - «Динамо» Загреб завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственным автором гола в игре стал нападающий Ноа Окафор, который реализовал пенальти на 71-й минуте встречи.

 

Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург1:0Динамо Загреб
(1:0) Окафор Ноа71'  
Кён ФилиппДедич АмарСоле УмарПавлович СтрахиняУльмер Андреас 79' (Адаму Чуквубике ( 79') Зайвальд НиколасКапальдо НиколасКьергаард МаурицСучич Лука 90' (Гурна-Дуат Люка ( 90') Сеско БенджаминОкафор Ноа 79' (Вебер Максимилиан ( 79')
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеШимич РокоДиарра ЮбаБернардо ФернандесМантл НикоВальке АлександрКойта СекуПёнтковски Камиль
Ливакович ДоминикТеофил-Катерин Кевин 76' (Дрмич Йосип ( 76') Шутало ЙосипПерич ДиноМохаррами Садех  68' 80' (Шпикич Дарио ( 80') Любичич РобертИванушец Лука 87' (Батурина Мартин ( 87') Мишич ЙосипАдеми Ариян  90'Петкович Бруно  27'Оршич Мислав 80' (Бочкай Петар ( 80')
Запасные: Булат МаркоМарин АнтониоЭмрели МахирСтефульж ДаниэльДилавер ЭмирРистовски СтефанЛауритсен РасмусНевистич Иван

Видео

Зальцбург - Динамо Загреб. 1:0. Гол с пенальти Ноа Окафора (видео). Лига чемпионов. Футбол
Зальцбург - Динамо Загреб. 1:0. Гол с пенальти Ноа Окафора (видео). Лига чемпионов. Футбол
Зальцбург - Динамо Загреб. Гол гостей отменен из-за офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Зальцбург - Динамо Загреб. Гол гостей отменен из-за офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Зальцбург - Динамо Загреб. Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Зальцбург - Динамо Загреб. Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

05 октября. Стадион "Ред Булл Арена".

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Загреб Ред Булл Зальцбург Ноа Окафорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1
0
1.80 3.65 4.50
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Селтик Селтик
3
1
Видео
42 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
2
0
1.23 7.20 11.00
Видео
42 мин
Ювентус Ювентус
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
1
0
1.21 7.20 13.00
Видео
42 мин
Челси Челси
Милан Милан
1
0
1.82 3.95 4.20
Видео
42 мин
Севилья Севилья
Боруссия Д Боруссия Д
0
1
3.20 3.65 2.21
Видео
42 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
2
0
1.15 9.00 18.00
Видео
42 мин
Бенфика Бенфика
ПСЖ ПСЖ
0
1
4.60 4.30 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Октября
22:33 · Лига чемпионов
Холанн уже побил рекорд ван Нистелроя
22:07 · Лига чемпионов
Моратти: «Кварацхелия кажется очень хорошим игроком»
21:45 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над «Селтиком»
21:42 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Динамо» Загреб
21:32 · Лига чемпионов
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Бенфикой»
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:30 · Лига чемпионов
«Челси» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:30 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:30 · Лига чемпионов
«Севилья» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Копенгаген»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:30 · Лига чемпионов
«Ювентус» - «Маккаби» Хайфа: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Лига чемпионов
«Милан» и «Челси» объявили свои составы
21:06 · Лига чемпионов
«Ювентус» объявил состав на игру с «Маккаби» - ди Мария на поле
20:58 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Копенгагеном»
20:15 · Лига чемпионов
Мадридский «Реал» объявил состав на игру с «Шахтёром»
Все новости
Рекомендуем