«ПСЖ» объявил состав на матч с «Бенфикой»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов французскому «ПСЖ» предстоит гостевая встреча с португальской «Бенфикой». Накануне игры наставник парижского клуба Кристоф Галтье объявил состав своей команды на предстоящую игру.

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данило, Хакими, Нуну Мендеш, Верратти, Витинья, МЕсси, Неймар, Мбаппе.

Матч между французским «ПСЖ» и португальской «Бенфикой» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.