Галтье ждёт от «Бенфики» хорошую игру

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от предстоящего поединка Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Учитывая, как «Бенфика» начала сезон, ожидаю увидеть очень боевитую команду. В этом сезоне она не потерпела ни одного поражения и играет организовано. «Бенфика» сильна как в плане индивидуальных игроков, так и командной игры», — приводит слова Галтье пресс-служба УЕФА. Напомним, что также тренер французского гранда назвал предстоящего соперника фаворитом группы.

Матч между «Пари Сен-Жермен» и «Бенфикой» пройдёт на стадионе «Да Луш» сегодня, 5 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

