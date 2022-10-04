«Наполи» - первая итальянская команда, забившая десять голов за три первых матча в группе ЛЧ

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимает дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Это сделал Мохамед Кудус, который забивает уже в третьем матче кряду со старта Лиги чемпионов. Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а сразу после перерыва Джакомо Распадори забил и четвертый мяч.

Таким образом, у «Наполи» уже одиннадцать голов за три первых матча в группе ЛЧ, и это рекорд для итальянских команд в этом турнире. Никто другой из Италии не забивал даже хотя бы десять голов.

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.