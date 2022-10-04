Галтье: «Бенфика» – фаворит группы»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье впечатлён игрой «Бенфики», с которой его команде предстоит встретиться в среду в рамках Лиги чемпионов.

«Бенфика» по-прежнему не знает поражений с начала сезона, мне очень понравилась игра этой команды. Меня нисколько не удивляют их успехи. Думаю, «Бенфику» можно назвать фаворитом группы», – отметил в предматчевом интервью французский наставник, также поведавший о состоянии полузащитника Марко Верратти: «У него нет физических проблем, он полностью готов к игре».

На счету «Бенфики» и «ПСЖ» по шесть набранных очков после двух стартовых туров группового этапа.