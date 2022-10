​Алдервейрельд рассказал, как сложно играть против Месси

Экс-игрок «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд вспомнил, как ему приходилось действовать против Лионеля Месси.

«Часто мне удаётся «читать» игру противника. Но Месси… Однажды мы проиграли «Барселоне» 2:4, и Месси был невероятным, просто невероятным. Я не мог справиться с ним. Всё, что он делал, он делал чуть быстрее меня. Он делает это, потом это, и всё это происходит быстро. У меня было ощущение, что я ничего не способен сделать с ним.

Когда ты смотришь на Месси, он выглядит несколько щупленьким, и ты пытаешься вступать с ним в физические единоборства. Но он вовсе не щуплый, судя по его бёрдам. Плюс он очень быстрый, и он невероятно обращается с мячом», - сказал Алдервейрельд в подкасте на Welcome To The AA.