​Чеферин уверен, что Суперлига не возродится

Проект Суперлиги просуществовал около двух суток – 9 из 12 клубов в апреле 2021 года быстро включили заднюю передачу на фоне недовольства своих болельщиков. Проект, который подразумевает откол от системы УЕФА, до сих пор поддерживают лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен в том, что Суперлига не возродится.

«Сомневаюсь, что через 10-15 лет такие идеи вернутся. Есть только три президента клубов, которые продолжают претендовать на что-то из-за своего эго.

Англичане точно больше не присоединятся к Суперлиге, а без них серьёзной конкуренции в турнире не будет», - сказал Чеферин RTV SLO.