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Лига чемпионов

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа женской ЛЧ

03 Октября 2022 • 16:54 Комментировать

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023. На этой стадии у женщин сформированы 4 группы по 4 команды.

Группа А. «Челси» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» Мадрид (Испания), «Влазния» (Албания).

Группа В. «Вольфсбург» (Германия), «Славия» (Чехия), «Санкт-Пельтен» (Австрия), «Рома» (Италия).

Группа С. «Лион» (Франция), «Арсенал» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Цюрих» (Швейцария).

Группа D. «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Русенгорд» (Швеция), «Бенфика» (Португалия).

Встречи группового этапа женской ЛЧ сезона 2022/2023 года пройдут с 19 октября по 22 декабря. Действующим победителем турнира является французский «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Барселона Женский Футбол Лига Чемпионов жеребьёвка
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