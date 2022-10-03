Стали известны результаты жеребьевки группового этапа женской ЛЧ

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023. На этой стадии у женщин сформированы 4 группы по 4 команды.
Группа А. «Челси» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» Мадрид (Испания), «Влазния» (Албания).
Группа В. «Вольфсбург» (Германия), «Славия» (Чехия), «Санкт-Пельтен» (Австрия), «Рома» (Италия).
Группа С. «Лион» (Франция), «Арсенал» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Цюрих» (Швейцария).
Группа D. «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Русенгорд» (Швеция), «Бенфика» (Португалия).
Встречи группового этапа женской ЛЧ сезона 2022/2023 года пройдут с 19 октября по 22 декабря. Действующим победителем турнира является французский «Лион».
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