Стало известно, насколько серьёзна травма Саншеша

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш сможет вернуться на поле в ближайших матчах.

В недавнем поединке Лиги 1 против «Ниццы» португалец вышел на замену на 72-й минуте, а уже спустя 16 минут был вынужден покинуть поле из-за травмы. По данным L’Equipe, повреждение Саншеша оказалось несерьёзным, и хавбек будет доступен для участия в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Однако наставник парижан Кристоф Галтье с высокой вероятностью предоставит игроку отдых, чтобы тот набрал оптимальную форму.

Ренату Саншеш провёл семь матчей за «ПСЖ» с момента перехода из «Лилля» минувшим летом, записав себе в актив один гол.