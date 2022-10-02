Лидер «ПСЖ» вернётся в строй к матчу Лиги чемпионов против «Бенфики»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти готов принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Итальянец получил повреждение в матче с «Лионом», который состоялся 18 сентября в рамках чемпионата Франции. Из-за травмы 29-летний хавбек пропустил игры сборной Италии в Лиге наций, а также не попал в заявку на поединок против «Ниццы» в Лиге 1. Как стало известно изданию L’Equipe, Кристоф Галтье сможет рассчитывать на звёздного полузащитника в предстоящей встрече с «Бенфикой», которая состоится в среду.

С начала текущей кампании Марко Верратти отыграл 11 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.