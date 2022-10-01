​Мальдини не включил Роналду в тройку величайших игроков, которых он видел

Легенда «Милана» Паоло Мальдини выделил трёх величайших футболистов из тех, которых он видел на протяжении своей карьеры.

Говоря о бразильце Роналдо, поигравшем в целом ряде топ-клубов Европы, Мальдини сказал: «Три величайших игрока, которых я видел в своей карьере, - это Месси, Марадона и он». Слова итальянца приводит в социальных сетях журналист Рой Немер.

Как видим, Паоло Мальдини не включил в свой топ-3 звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

Отметим, что Паоло Мальдини в своей карьере выступал только за «Милан». Итальянец повесил бутсы на гвоздь по завершению сезона 2008/2009.