Двое мужчин арестованы по подозрению в атаке на полицейских во время финала Лиги чемпионов - 2022

Во Франции были арестованы двое мужчин, которые подозреваются в атаке на полицейских во время финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом», прошедшем в Париже на стадионе «Стад де Франс», сообщает GFFN.

Сообщается, что подозреваемые бросали бутылки в хранителей правопорядка вечером 28 мая. Уточняется, что молодым людям около двадцати лет, они являлись частью группы, состоящей из 30-50 человек, которых другие фанаты оставили позади себя и не давали попасть на стадион, и были идентифицированы с помощью технологии распознавания лиц.

Финальная встреча завершилась победой испанской команды с минимальным счётом.