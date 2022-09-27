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Можно купить бесплатно: Роналду, Месси и другие звёздные футболисты

27 Сентября 2022 • 20:45 Комментировать

Трансферное окно в Европе закрыто, но клубы не прекращают строить планы по усилению своих составов. Самое время обратить внимание на лучших футболистов, чьи действующие контракты истекают в конце сезона 2022/2023. Подписать этих игроков можно будет бесплатно, причём заключить предварительные контракты с ними зарубежные клубы смогут уже в январе.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» летом, но не сложилось. В следующем году звёздный португалец сам будет хозяином своей судьбы, ведь его контракт истекает, а реализовать опцию продления можно только с его согласия. Если Роналду окажется в статусе свободного агента, вариантов продолжения карьеры у него будет предостаточно. Посмотрим, что выберет форвард.

 

Лионель Месси

Ситуация Лионеля Месси такая же, как ситуация Криштиану Роналду. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в последний день июня 2023 года, а реализовать опцию выкупа в одностороннем порядке клуб не может. Таким образом, Месси будет выбирать. В последние дни активировались слухи о возможном возвращении аргентинца в «Барселону». Поговаривают, что окружение Лео уже обсуждает такой вариант с Жоаном Лапортой.

 

Карим Бензема

Карим Бензема шикарно провёл прошлый сезон и отлично начал новый сезон. Француз считается кандидатом номер один на завоевание «Золотого мяча». Действующий контракт Бензема с «Реалом» истекает в конце июня следующего года. Поговаривают, что мадридский клуб в обозримом будущем продлит соглашение с французом, но на текущий момент он всё же числится в списках потенциальных свободных агентов.

 

Лука Модрич

В обозримом будущем Лука Модрич не планирует вешать бутсы на гвоздь. В свои 37 лет хорват находится в отличной форме и продолжает оставаться одним из лидеров «Реала». Как и в ситуации с Каримом Бензема, ожидается, что «сливочные» пролонгируют трудовой договор с Модричем. Если же нет, то за хорвата, завоевавшего «Золотой мяч» в 2018 году, развернётся жаркая борьба на рынке.

 

Тони Кроос

Ещё один представитель «Реала» в нашем списке. Тони Кроос тоже находится на последнем году своего контракта. Немец не раз говорил, что хочет завершить карьеру в мадридском гранде и, если верить последней информации из СМИ, контракт с ним будет продлён. Впрочем, до официального объявления Кроос будет оставаться потенциальным свободным агентом на ближайшее лето.

 

Н’Голо Канте

Малыш Н’Голо Канте продолжает демонстрировать высокий уровень игры, но нет уверенности в том, что он останется в «Челси». Лондонский клуб недавно получил нового владельца и нового тренера. Не исключено, что «пенсионеры» начнут большие перемены и в составе, направленные на омоложение. Канте весной исполнится 32, так что он вполне может стать «жертвой». Впрочем, с поиском нового места работы у цепкого хавбека проблем точно не будет.

 

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Серхио Бускетс

Серхио Бускетс проводит в «Барселоне» всю свою карьеру. Действующий контракт полузащитника истекает в конце сезона 2022/2023. Что будет дальше – пока непонятно. Слова Бускетса говорят о том, что в настоящий момент он сосредоточен лишь на футболе. Не исключено, что каталонцы решат расстаться с хавбеком, которому летом «стукнет» 35. Всё-таки Хави начал на «Камп Ноу» строительство команды на перспективу.

 

Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд тоже входит в список футболистов, чьё будущее туманно. Впрочем, судя по данным СМИ, «Манчестер Юнайтед» имеет право в одностороннем порядке активировать опцию продления контракта с форвардом. Решение будет приниматься в ближайшие месяцы. Если же «красные дьяволы» предпочтут попрощаться с Рэшфордом, он легко найдёт себе новый клуб, в этом нет сомнений.

 

Роберто Фирмино

Трио Мохамед Салах – Садио Мане – Роберто Фирмино долгое время наводило ужас на соперников «Ливерпуля». Летом трио распалось в связи с уходом Мане в «Баварию». Следующим покинуть мерсисайдцев может и Фирмино, чей действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Вероятно, всё будет зависеть от того, как бразилец будет показывать себя в конкуренции с Дарвином Нуньесом.

 

Илкай Гюндоган

Илкая Гюндогана часто недооценивают, но нынешний капитан «Манчестер Сити», вне всяких сомнений, относится к топ-футболистам. Умный немецкий полузащитник пока не продлил контракт с «горожанами», а его действующее соглашение истекает летом. Таким образом, Гюндоган может стать свободным агентом. Всё зависит от решения футболиста – «Манчестер Сити» обычно не удерживает игроков, если они хотят принять новый вызов.

 

Златан Ибрагимович

Куда же без Златана Ибрагимовича. 40-летний швед из-за травмы колена в нынешнем сезоне ещё не играл – его возвращение в строй ожидается в январе. Действующий контракт шведа с «Миланом» истекает в июне. Будет интересно посмотреть, продолжит ли карьеру Ибрагимович, или же решит повесить бутсы на гвоздь.

Подготовил Александр Тихий.

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