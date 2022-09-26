Мальдини ответил, выиграет ли «Милан» Лигу чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини во время разговора с журналистами высказался о бюджете и амбициях «россонери».

«У аутсайдера АПЛ бюджет больше, чем у «Милана». Сейчас очень тяжело конкурировать с англичанами на рынке. Ограничения не позволяют нам выйти за рамки дозволенного.

Выиграем ли мы Лигу чемпионов? «Милан» всегда очень амбициозен», - приводит слова Мальдини инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Милан» набрал четыре балла и занимает первое место в своем квартете. В следующем матче еврокубка «россонери» на выезде сыграют против «Челси».