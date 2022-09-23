Французский «Марсель» и немецкий «Айнтрахт» наказаны за выходки болельщиков в ходе матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Марсель» обыграл немцев с минимальным счетом. Увы, публика на «Велодроме» вела себя не лучшим образом, в частности, забрасывали поле файерами и прочими посторонними предметами. Так как недосмотр с проносом на стадион подобной утвари допустила именно французская сторона, то она наказана серьезнее - следующий домашний матч в Лиге чемпионов французы проведут без публики на стадионе. «Айнтрахт» же «просто» оштрафовали на 45 тысяч евро.
«Марсель» и «Айнтрахт» наказали за хулиганские выходки болельщиков
|Марсель
|Айнтрахт Фр
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