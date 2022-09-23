Погба использовал ведьму для нейтрализации Мбаппе в Лиге чемпионов – брат игрока

Брат звёздного полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас был арестован по подозрению в вымогательстве. Тем не менее, ему удалось сделать ряд публикаций в социальных сетях. Матиас сделал серию громких заявлений о своём брате. Так, например, он сообщил, что в 2019 году Поль Погба обращался к ведьме, чтобы нейтрализовать Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Ранее Матиас Погба уже рассказывал о том, что Поль обращался к шаману, чтобы навредить Килиану Мбаппе. Впрочем, футболист отрицает эти обвинения.

На днях была раскрыта часть показаний Поля Погба полиции.