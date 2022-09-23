Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Погба использовал ведьму для нейтрализации Мбаппе в Лиге чемпионов – брат игрока

 
23 Сентября 2022 • 14:37 Комментировать

Брат звёздного полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас был арестован по подозрению в вымогательстве. Тем не менее, ему удалось сделать ряд публикаций в социальных сетях. Матиас сделал серию громких заявлений о своём брате. Так, например, он сообщил, что в 2019 году Поль Погба обращался к ведьме, чтобы нейтрализовать Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Ранее Матиас Погба уже рассказывал о том, что Поль обращался к шаману, чтобы навредить Килиану Мбаппе. Впрочем, футболист отрицает эти обвинения.

На днях была раскрыта часть показаний Поля Погба полиции.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба Матиас Погба Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
14:37 · Лига чемпионов
Погба использовал ведьму для нейтрализации Мбаппе в Лиге чемпионов – брат игрока
22 Сентября
10:38 · Лига чемпионов
УЕФА заранее подготовил обвинение фанатов «Ливерпуля» в задержке финала Лиги чемпионов слухи
08:27 · Лига чемпионов
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
21 Сентября
22:52 · Еврокубки
УЕФА планирует турнир с участием победителей еврокубков и MLS
20 Сентября
17:33 · Лига чемпионов
УЕФА думает над созданием нового турнира 1 слухи
11:58 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Думаю, в этом сезоне мы снова можем выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу» 1
06:37 · Лига чемпионов
Левандовски - о матче с «Баварией»: «Барселона» заслужила победу»
18 Сентября
08:57 · Лига чемпионов
Финал Лиги чемпионов может пройти в США
17 Сентября
11:23 · Франция. Лига 1
Анри хочет проверить «ПСЖ» в матче с сильным соперником
08:05 · Лига Европы
Украина обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА
16 Сентября
09:13 · Лига чемпионов
Гвардиола оценил игру «Барселоны» в матче с «Баварией»
05:10 · Лига чемпионов
Впервые в 21-м веке сразу три немецкие команды выиграли в Лиге чемпионов в один день
04:06 · Лига чемпионов
Капелло пояснил, почему у Левандовски не получилось
00:41 · Лига чемпионов
Холанн: «Гол в ворота «Боруссии» – один из лучших в моей жизни»
15 Сентября
23:27 · Лига чемпионов
Стерлинг: «Мне нравится моя роль при новом тренере»
Все новости
Рекомендуем